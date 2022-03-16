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Японія суттєво підвищить мита для Росії

Середа, 16 березня 2022, 08:50
 
Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Уряд Японії має намір скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє NHK.

Уряд може оголосити про рішення позбавити Росію статусу "найбільш сприятливої нації" в торгівлі в середу.

Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься вищими тарифами.

Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи 11 березня. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації".

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Японія РФ мита торгівля

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