Японія суттєво підвищить мита для Росії

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Уряд Японії має намір скасувати торговий статус "найсприятливішої нації" для Росії в рамках додаткових санкцій у зв'язку з війною в Україні.

Про це повідомляє NHK.

Уряд може оголосити про рішення позбавити Росію статусу "найбільш сприятливої нації" в торгівлі в середу.

Ці заходи означають, що російський імпорт оподатковуватиметься вищими тарифами.

Президент США Джо Байден оголосив про такі заходи 11 березня. Тим часом лідери країн G7 виступили зі спільною заявою, в якій пообіцяли позбавити Росію статусу "найсприятливішої нації".