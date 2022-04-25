Маск може придбати Twitter цього тижня в угоді на 43 мільярди доларів

Компанія Twitter Inc. веде перемовини про продаж Ілону Маску і може завершити угоду у 43 млрд дол вже цього тижня.

Про це повідомляє WSJ з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Сторони зустрілися в неділю, щоб обговорити пропозицію Маска, просунулися в перемовинах. Водночас наголошується, що жодних гарантій, що угоду зрештою укладуть, немає.

Очікувалося, що Twitter відхилить пропозицію щодо купівлі соцмережі Маском, і запровадить юридичні обмеження на набуття ним у власність понад 15% акцій.

Проте після того, як очільник Tesla та SpaceX знайшов фінансування у 46,5 млрд дол для угоди, а акції компанії на ринку впали, Twitter змінив свою позицію і все ж допустив перемовини про купівлю.

Маск уже заявив, що може піти на пряму угоду з акціонерами і запустити тендерний механізм, проте навіть за значної підтримки власників акцій Маск все одно не зможе обійти накладені обмеження у 15% своєї частки.

Крім того, Маск висловив готовність продати свою чинну частку у понад 9%, якщо угода зірветься.

Нагадуємо:

Мільярдер Ілон Маск заявив, що знайшов 46,5 млрд доларів боргового і акціонерного фінансування для купівлі Twitter та розглядає можливість надіслати свою пропозицію безпосередньо акціонерам.

Ілон Маск виступив із пропозицією придбати соціальну мережу Twitter за 43,4 млрд доларів після того, як відмова від місця у раді директорів дозволила йому набути більшої частки в компанії.

Повідомлялось, що у відповідь рада директорів компанії оголосила про затвердження заходу, який не дозволить комусь наростити частку в компанії понад 15%.

Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.