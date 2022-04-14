Маск хоче купити Twitter за 43 мільярди доларів

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Ілон Маск виступив із пропозицією придбати соціальну мережу Twitter за 43,4 млрд доларів після того, як відмова від місця у раді директорів дозволила йому набути більшої частки в компанії.

Про це повідомляє Financial Times.

Пропозиція Маска у купівлі акцій компанії за 54,2 долара за кожну з’явилася через кілька днів після того, як він придбав 9% акцій компанії, ставши її найбільшим акціонером.

Власник таких компаній як Tesla та SpaceX оголосив про пропозицію в четвер у заяві до Комісії з цінних паперів і бірж США.

У заяві зазначено, що запропонована ціна акції у розмірі 54,2 долара враховує надбавку у 38% до ціни акції 1 квітня – за день до того, як стало відомо про набуття частки Маском.

Нагадуємо:

Мільярдер і найзаможніша людина світу Ілон Маск може придбати ще більше акцій Twitter. Нещодавно він придбав понад 9% акцій Twitter, але вирішив не входити до ради директорів Twitter. Він став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.