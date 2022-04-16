Рада директорів Twitter не дозволила Маску суттєво наростити частку в компанії

Ілон Маск запропонував викупити 100% акцій Twitter та був готовий заплатити 43 мільярди доларів. У відповідь рада директорів компанії оголосила про затвердження заходу, який не дозволить комусь наростити частку в компанії понад 15%.

Про це йдеться у прес-релізі

Цей захід знижує ймовірність того, що будь-яка структура, особа чи група компаній зможе отримати контроль над Twitter через покупку акцій на відкритому ринку, не заплативши при цьому всім акціонерам достатньої суми.

Також не надавши раді директорів достатнього часу для прийняття поінформованого рішення та вибору дій у найкращих інтересах акціонерів.

Нагадуємо:

Ілон Маск виступив із пропозицією придбати соціальну мережу Twitter за 43,4 млрд доларів після того, як відмова від місця у раді директорів дозволила йому набути більшої частки в компанії.

Він став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.