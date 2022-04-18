Путін розповідає росіянам про "стабілізацію економіки" за два тижні до дефолту

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Президент РФ Владімір Путін далі розповідає росіянам про те, як агресор протистояв "беспрецедентному тиску санкцій з боку Заходу", хоча найімовірніше увійде в дефолт за два тижні – 4 травня.

Про це повідомляє російський Коммерсантъ.

Він заявив, що країна нібито витримала "безпрецедентний тиск санкціями із боку Заходу", а курс рубля повернувся до позначок першої половини лютого та визначається сильним платіжним балансом. Як раніше повідомлялося, РФ штучно утримує курс рубля завдяки валюті від ЄС, яку отримує як оплату за газ.

Товарні запаси у торгових мережах також відновлюються, переконує російський президент, а попит прийшов у норму.

Водночас він визнає, що Росія зіткнулася з потужною інфляцією – до 8 квітня вона досягла 17,5%, а зростання цін на продукти становило 9,4%. Путін вважає, що економіка країни далі має фінансуватися коштом бюджету для підтримки ліквідності.

Путін також не відмовляється від переведення зовнішньої торгівлі РФ в рублі "та інші національні валюти", до яких, найімовірніше, не входять "недружні" долар та євро. Він зазначив, що за нових умов необхідно "просуватися набагато вищими темпами".

Нагадуємо:

Президент РФ Владімір Путін підписав указ щодо оплати країнами Євросоюзу газу в рублях, але, ймовірно, для ЄС нічого не зміниться.

Через складнощі з отриманням платежів на зерно на тлі вторгнення РФ в Україну та санкції російські експортери зерна просять Центробанк опрацювати можливість розрахунків за зерно в рублях для найбільших іноземних покупців.