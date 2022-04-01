Нафтова відповідь США та пенсії росіян "на вітер": підсумки на економічному фронті 1 квітня

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Ще нещодавно фраза "росія оголосила дефолт", сказана 1 квітня, сприймалася б більшістю людей на планеті як першоквітневий жарт. Однак сьогодні ці слова як ніколи близькі до істини.

Економіка агресора страждає від важких ударів санкцій Заходу, а також від безпощадної відповіді на них зі сторони російської влади. Остання готова позбавити себе найбільшого джерела доходів до власного бюджету — надходжень від продажу газу — аби лише помститися Заходу за санкції.

Проте Захід і сам не проти обмежити споживання російських енергоресурсів і вже робить впевнені кроки на шляху до енергетичного ембарго рф. При цьому, ключовим фактором, який наближає запровадження ембарго на російські нафту та газ є не стільки відповідь Заходу на агресію росії проти України, скільки терористична поведінка самої росії.

Нафтова відповідь путіну

Нафта — один з ключових товарів російського експорту. За обсягами видобутку та експорту "чорного золота" російська федерація поступається лише Саудівській Аравії та є другим найбільшим експортером у світі.

Для того, аби швидко відмовитися від російської нафти світу треба консолідувати зусилля та спільно працювати над зменшенням споживання та збільшенням видобутку. І на цих двох напрямках вже помітні перші результати.

Напередодні про збільшення видобутку "чорного золота" повідомляла Канада. Так, країна готова до кінця року наростити обсяги видобутку своїх енергоресурсів на 7%. Це вивільнить на світовий ринок додаткові 300 тисяч барелів нафти на добу (або майже 110 млн барелів на рік).

Ще серйозніший удар для нафтової галузі росії США завдадуть, вивільнивши на ринок 1 млн барелів нафти на день зі своїх резервів, як сьогодні оголосив президент Штатів Джо Байден.

Вивільняти по 1 млн барелів з власних резервів США готові найближчі пів року. Ці додаткові обсяги нафти складуть 5% всього американського попиту на "чорне золото" та 1% від загальносвітового попити.

Також 1 квітня президент Штатів Байден закликав американські нафтові компанії активніше інвестувати у свій видобуток.

"Минулого року нафтові компанії США отримали майже 80 мільярдів доларів прибутку. Зараз не час для рекордних прибутків. Настав час зробити крок на благо своєї країни. Щоб відповісти владіміру путіну, треба інвестувати в безпосереднє виробництво", — заявив він.

Ймовірно, умовну російську "квоту" на постачання нафти почнуть "дерибанити" й інші країни-експортери, адже це чудова можливість наростити свою частку на загальносвітовому ринку та збільшити свої надходження. Вже нині близько 30 країн оголосили про плани випустити нафту зі своїх резервів слідом за США.

Звісно, рішення США про відкриття своїх нафтових резервів має й іншу причину — боротьбу з енергетичною інфляцією, яка ще до війни сягала рекордів за останні декілька десятиліть. В енергетичній кризі у світі росія відігравала не останню роль, і тепер буде платитися за свої спроби чинити шантаж.

Ще один спосіб витратити пенсії росіян

Ще до Світової фінансової кризи, на початку 2008 року, у росії виступили зі, здавалося б, благородною ініціативою. Там створили фонд національного добробуту, куди перераховували частину доходів від видобутку нафти та газу.

Цей фонд задумувався як частина російської пенсійної системи: за його рахунок держава мала співфінансувати внески росіян до накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Однак реальність використання коштів фонду, як завжди, виявилася дещо тривіальнішою.

Вже у 2008 році, у розпал кризи, коштами ФНБ латали "дірки" в економіці, рятували державні банки та компанії. Ситуація повторилася у 2014 році, після незаконної окупації українського Криму.

Під час кризи, яку викликала повномасштабна збройна агресія росії проти України, російські можновладці не придумали нічого кращого, ніж знову використати пенсійні кошти свого населення на "латання дірок".

Так, 1 трлн рублів з фонду почали використовувати для купівлі акцій російських компаній, які отримали "сміттєві" кредитні рейтинги та масово дешевшали на тлі паніки на фінансовому ринку агресора.

Ще один спосіб використати кошти ФНБ запропонували у держдумі: там хочуть коштом пенсійних накопичень росіян докапіталізовувати державні російські банки без попередньої згоди на це російського центробанку.

Така політика росії багато у чому пояснює поведінку її "здичавілих" солдатів, які, тікаючи з України, виносять з помешкань наших громадян всю побутову техніку, килими та навіть одяг.

У російській "глибинці" ніколи не було гідного життя через те, що російська влада постійно жертвує добробутом своїх громадян на користь імперських замашок. І таке ставлення до свого народу у кремля навряд чи зміниться у найближчій перспективі.

Спад виробництва vs "дискримінація" Chanel

За останній місяць росія зіткнулася з найгіршим з 2020 року спадом виробничої активності. Якщо два роки тому причиною був COVID-19, то зараз аналітики S&P Global пов’язують це з різким збільшенням строків поставок та нестачею сировини і комплектуючих. Вочевидь внаслідок санкцій.

Такі розрахунки агентства підтверджують і новини російських ринків. Кожен день з’являються повідомлення від галузей про брак матеріалів для безперебійної роботи та прогнози щодо пов’язаних з цим негативних економічних наслідків.

Лише за сьогодні російські виробники пива заявили про нестачу алюмінієвих банок та їх потенційне зникнення з ринку та заміна на скляні чи ПЕТ-упаковки. Буквально вчора один з найбільших постачальників алюмінієвої тари для напоїв Ball повідомив про вихід з росії.

Крім того, винороби прогнозують зростання цін та необхідність шукати російські аналоги комплектуючих для виробництва; смартфони у магазинах дорожчають через відмову виробників надавати розстрочки дистриб’юторам; іноземні замовники скасовують контракти з російськими анімаційними студіями.

До того ж компанії-постачальники продовжують залишати російський ринок, не лише зменшуючи виробничу активність, але й ставлячи під загрозу робочі місця.

Сьогодні про повний вихід з РФ заявив найбільший європейський виробник картону Smurfit Kappа Group, а постачальник холодильників та кондиціонерів Danfoss залишає ще й ринок Білорусі. На двох у компаніях працює наразі більше 2000 співробітників.

Російським компаніям працювати закордоном теж стає дедалі важче: Естонія заборонила Яндекс.Таксі та закликає країни ЄС наслідувати цей приклад, а Газпрому довелося вийти зі своєї німецької "дочки", аби не допустити її націоналізацію.

Поки максимум, який викликає обурення громадян росії – це відмова магазинів Chanel у Дубаї продавати свій товар тим, хто не може заповнити форму і підтвердити, що не мешкає у країні-агресорі та не збирається там носити вироби бренду.





