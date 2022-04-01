В Україні на час війни гарантуватимуть повну суму банківських вкладів

Верховна Рада схвалила закон, що гарантує повне відшкодування суми банківських вкладів фізичним особам на час дії воєнного стану.

Про це повідомив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

Так, депутати схвалили закон № 5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після нього.

Після закінчення цих трьох місяців сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зросте до 600 тисяч гривень. Дотепер максимальна сума відшкодування становила 200 тисяч грн.

Цей законопроєкт знаходиться на розгляді у ВРУ ще з минулого року і передбачає, серед іншого, приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів. Це було одним із структурних маяків у Меморандумі з МВФ.

В останній версії, схваленій комітетом до війни, йшлося про поступове підвищення суми гарантування з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн і згодом до 600 тисяч грн.

Нагадуємо:

Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримуютьініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Верховна Рада на засіданні 30 червня підтримала у першому читанні законопроєкт №5542-1, яким пропонується до 2023 року збільшити суму гарантування вкладів фізосіб до 600 тисяч грн, а також приєднати до системи гарантування державний Ощадбанк.