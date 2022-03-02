Газ у Європі злетів до 2260 доларів за тисячу кубів – новий рекорд

Ціни на газові ф’ючерси у Європі зросли до нового максимуму у 2260 доларів за тисячу кубометрів після повідомлень про банкрутство оператора "Північний потік-2".

Про це відомо з даних лондонської біржі ICE, яка відслідковує котирування газових ф’ючерсів у головному терміналі Європи TTF.

Після того, як ціна сягнула піку, вона дещо опустилася і на 11:10 за Києвом становила 1980 доларів за тисячу кубів. Доброве зростання становить майже 50%.

Ціни на газ почали активно зростати у понеділок, 21 лютого, після визнання Путіним "незалежності" терористських угрупувань на окупованих територіях України. В день, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, 24 лютого, ціни сягнули піку у 1540 доларів за тисячу кубів.

Проте після цього вони почали падати з двох причин. Перша – санкції ЄС, США та Британії практично не торкалися енергетичного сектору Росії. По-друге, європейські компанії замовляли ще більше газу в РФ, який та прокачувала через Україну вже в умовах війни.

У вівторок стало відомо, що оператор газпромівського "Північного потоку-2" збанкрутував, що фактично зробило газогін вартістю 11 млрд доларів металобрухтом у морі.

Нагадаємо, що після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2, член Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив європейцям "газом по 2 тисячі євро за тисячу кубів".

Нагадуємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Газовий монополіст неодноразово використовував ПП2 як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.

Попередній максимум у 2200 доларів за тисячу кубів було встановлено 21 грудня на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.