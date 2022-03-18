У західних банків зараз є три шляхи "на вихід": хто далі фінансує агресора

Західні банки із найбільшими активами в РФ управляють 57,2 млрд доларів в Росії, але зараз розглядають шляхи обережно вийти з країни-агресора.

Про це повідомляє Financial Times.

Так, банками з найбільшими активами залишаються:

Société Générale : 15 тисяч співробітників, 18 млрд доларів активів в РФ, 3,1 млн клієнтів та 200 відділень;

Raiffeisen : 9,4 тисячі співробітників, 22,9 млрд доларів активів в РФ, 4,2 млн клієнтів та 132 відділень;

UniCredit : 4 тисячі співробітників, 7,4 млрд доларів активів в РФ, 2 млн клієнтів та 70 відділень;

Citigroup : 3 тисячі співробітників, 8,9 млрд доларів активів в РФ, 0,5 млн клієнтів та 15 відділень;

Разом вони володіють активами в РФ з оцінкою 57,2 млрд доларів. При цьому Кремль погрожує західним компаніям арештами керівників за критику уряду та конфіскацією активів.

Банки з найбільшими ризиками у Росії. Кількість співробітників/активи/клієнти/відділення ft

"Це катастрофічна зміна парадигми. Як може будь-яка авторитетна міжнародна компанія продовжувати вести там бізнес?" — сказав Стівен Фішер, колишній керівник Citi в Україні, який працював у Москві та Києві двадцять років до 2018 року.

"Якщо Росія має кредитний дефолт, корпорації не можуть вести бізнес, а російські споживачі не можуть використовувати [західні] кредитні картки, то кого залишається обслуговувати?", – додав він.

Керівники західних банківських груп розглядають наразі три сценарії для майбутнього своїх банків, але наразі складно зрозуміти, що фактично означатиме для бізнесу кожна з опцій:

Продаж активів вважається найкращим сценарієм для банків, адже може вберегти їх від великих фінансових втрат. Проте знайти покупця на прийнятних умовах на тлі санкцій та фінансової ізоляції буде вкрай непросто;

Повне закриття означає, що тисячі людей втратять роботу, а банк втратить тисячі корпоративних клієнтів, тож керівникам потрібно уважно зважувати всі наслідки та складність виходу групи з країни;

Націоналізація позбавить керівників від проблеми вибору, але розглядається лише як "критичний сценарій", адже, зокрема, буде негативно сприйнятий акціонерами.

Нагадуємо:

Найбільші американські банки з Волл-стріт заявили про повний вихід з Росії: серед них JPMorgan та Goldman Sachs Group Inc.

Citigroup заявила, що наразі згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів, але працювати продовжить.

Raiffeisen Bank International після заяв про те, що виходити з РФ не буде, все ж заявив, що "оцінює всі стратегічні варіанти" майбутнього банку в РФ включно з виходом з російського ринку. Це один із небагатьох західних банків, який розширився в РФ після анексії українського Криму у 2014 році.

Так само банк UniCredit розглядає варіант припинення діяльності в РФ у рамках термінового перегляду свого бізнесу у країні-агресорі.

Банківська група Societe Generale (ALD, Росбанк, Русфинанс) попередила, що її можуть позбавити свого бізнесу в Росії, де активи становлять майже 20 млрд дол.