Вантажообіг морських портів за січень зріс на майже 50%

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що за січень 2022 року вантажообіг морських портів зріс на 49%, у порівнянні із показником аналогічного періоду 2021 року.

Про це він написав на facebook.

За підсумками місяця майже в усіх портах обсяги перевалки перевищують показники минулого року. Серед лідерів — порт "Ольвія", який став першим концесійним портом в Україні.

"Збільшення ефективності портової інфраструктури — це очікуваний ефект від реалізації моделі державно-приватного партнерства. На черзі низка інших концесійних проєктів у портовій галузі, що дозволить надалі збільшувати спроможність галузі", - написав він.

Нагадуємо:

Майно порту "Ольвія" 1 грудня передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн.

Адміністрація морпортів України розраховує завершити передачу в концесію Херсонського морського порту і СМП Ольвія в грудні цього року.

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.