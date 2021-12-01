Перша концесія на 3 мільярди: порт "Ольвія" передали катарцям 

міністерство інфраструктури

Майно порту "Ольвія" 1 грудня передали в концесію катарській QTerminals Olvia, інвестиції оцінюють у 3,4 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури у Facebook.

Так, на 35 років в концесію QTerminals Olvia передали майно ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідне майно Адміністрації морських портів.

"Сьогодні ми залучаємо в порт "Ольвія" гарантовані інвестиції у розмірі 3,4 млрд грн. Майже половина цих коштів буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки", – розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно угоди, протягом 6 років концесор повинен зберегти робочі місця для працівників підприємства. Також існує вимога про максимальне залучення для роботи в порту українських громадян.

Крім того, коштом QTerminals планується будівництво нового тунелю під залізницею у Корабельному районі у Миколаєві. Інвестиції оцінюють у 80 млн грн.

QTerminals Olvia почне керувати портовими активами, переданими в концесію, з 2 грудня 2021 року.

Нагадуємо:

Адміністрація морпортів України розраховує завершити передачу в концесію Херсонського морського порту і СМП Ольвія в грудні цього року.

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

Економічна правда