Порти "Херсон" і "Ольвія" остаточно передадуть у концесію до кінця року

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Адміністрація морпортів України розраховує завершити передачу в концесію Херсонського морського порту і СМП Ольвія в грудні цього року.

Про це заявив в.о. голови держпідприємства Олександр Голодницький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки певні терміни - до 26 грудня", - сказав він.

За словами Голодницького, передачу порту "Херсон" гальмують питання, пов'язані із землевідведенням, ліцензією на видобуток копалин.

У ситуації з портом "Ольвія" комісіонеру потрібно пройти ще процедури в Антимонопольному комітеті.

"Питань, пов'язаних з тим, що процес не йде так швидко з боку АМПУ, немає. Все, що пов'язано з АМПУ - все вирішено. АМПУ готове, зацікавлене. Чим раніше прийде концесіонер, тим швидше пожвавиться робота порту ", - резюмував керівник АМПУ.

Нагадаємо:

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

20 серпня 2020 року в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.