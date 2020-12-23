"Укрспецекспорт" уклав меморандум з катарцями щодо концесії порту "Ольвія"

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Меморандум заключили між проєктною компанією катарського оператора QTerminals W.L.L. ТОВ "Кютерміналз Ольвія" та "дочкою" "Укроборонсервісу" - "Укрспецекспортом".

Компанія QTerminals управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував підписання меморандуму:

"Серед іншого, документ врегульовує питання, пов’язані зі спільним користуванням інфраструктурними об’єктами, та допоможе сторонам об’єднати зусилля для розвитку стратегічної інфраструктури довкола порту".

Меморандум також передбачає заходи, спрямовані на співпрацю сторін з органами місцевого самоврядування та органами державної влади Миколаївської області, державними підприємствами та відомствами з метою забезпечення сталого розвитку, а також інвестиційної привабливості регіону, в якому здійснюється проєкт.

Концесія - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Нагадаємо:

20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія QTerminals з Катару.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

Економічна правда