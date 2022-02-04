Новини 4 лютого: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
Про супутник. Під час підготовки українського супутника "Січ-2-30" прямий контракт зі SpaceX змінився на контракт із посередником, ціна якого зросла вдвічі, а стабільного зв’язку з супутником досі немає
Про ексміністерку. Колишня міністерка фінансів України, виконавча директорка фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталія Яресько повідомила, що йде у відставку з 1 квітня після того, як допомогла країні увійти до "періоду стабільності"
Про Цукерберга. Материнська компанія Facebook Meta у четвер втратила понад 237 млрд доларів. Це стало найбільшим одноденним падінням вартості в історії фондового ринку США.
Як наслідок, засновник та CEO компанії Марк Цукерберг втратив 29 млрд доларів і вибув з першої десятки найзаможніших людей Forbes.
Про газ. НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу та планує всього за місяць закупити 300 мільйонів кубометрів газу
Про Олімпіаду. Попри офіційний бюджет Олімпіади-2022 в 3,9 млрд доларів, насправді Китай міг витрати на організацію Ігор у 10 разів більше - щонайменше 39,5 млрд доларів.
Ексклюзиви ЕП
Економіки там немає. Навіщо Китаю Зимова Олімпіада і чому нервують спонсори
4 лютого в Пекіні відкриється 24-та Зимова Олімпіада. Як Китай готувався до Ігор, скільки це насправді коштувало та що хоче світу показати китайська влада.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua