Новини 3 лютого: вільна торгівля з Туреччиною, масштабний збій у "Київстар"

Про Туреччину. Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.

Про збій у "Київстар". Оператор мобільного зв’язку "Київстар" зазнав масштабного збою, користувачі скаржилися на відсутність зв’язку та списання коштів.

Про Meta. Материнська компанія Facebook, Meta, на пізніх торгах втратила майже 200 млрд доларів після публікації квартальних результатів.

Про президентський університет. На території ВДНГ у Києві почали зносити павільйон №19, де проводили міський фестиваль "Кураж" - на його місці збудують одну з будівель президентського університету.

Про олію. Ціни на продовольство у світі зросли на 1,1% у січні внаслідок рекордних котирувань рослинної олії.

Про борги. За 2021 рік чисельність боргів у Єдиному реєстрі боржників зросла майже на 1,5 млн, а їх сумарна кількість збільшилась на 29%.

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Бій за таблицю Менделєєва: як США та Китай борються за рідкісні метали

У світі розгорнулася боротьба за рідкісноземельні метали. Ціни б'ють десятирічні рекорди та значно впливають на вартість товарів, зокрема на електроніку. Що відбувається?





