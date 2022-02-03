За рік кількість боргів українців зросла майже на 30%

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За 2021 рік чисельність боргів у Єдиному реєстрі боржників (ЄРБ) зросла майже на 1,5 млн, а їх сумарна кількість збільшилась на 29%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані ЄРБ.

Для порiвняння, у 2020-му прирicт складав 1,2 млн заборгованостей.

При цьому, найшвидше зростають такі категорії ЄРБ:

стягнення коштiв, тобто борги фізичних осіб за кредитами, а також перед компаніями і організаціями — + 47% або +567 тисяч боргiв;

заборгованість з оплати комунальних послуг — + 41% або +140 тисяч боргiв за 2021 рік, а за два роки — бiльш нiж вдвiчi. Загальний борг на 1 грудня 2021-го становить 72,7 млрд грн;

борги у справах про адміністративні правопорушення — +35% або +285 тис. боргiв.

Найбільші категорії за кількісним показником: заборгованість перед банками, компаніями і організаціями - 1 761 749 боргiв (27% вiд загального числа заборгованостей), стягнення коштів на користь держави - 1 629 505 боргiв (25%), а також штрафи за порушення ПДД - 1 327 440 боргiв (20%).

"Потрапляння до реєстру може накласти на боржника ряд обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості; стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів", - пояснює Опендатабот.

Нагадаємо:

У 2020 році було відкрито 342 232 проваджень щодо українців, які не сплатили компослуги - це на 50% більше, ніж у 2019 році.

Економічна правда