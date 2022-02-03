У "Київстарі" стався масштабний збій: у компанії обіцяють компенсації

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Оператор мобільного зв’язку "Київстар" зазнав масштабного збою, користувачі скаржаться на відсутність зв’язку та списання коштів.

За повідомленням користувачів, під час спроби зателефонувати на інший номер з’являється повідомлення про нестачу коштів на балансі. Перевірити баланс при цьому не вдається, а після поповнення коштів повідомлення про нестачу балансу залишається.

Також клієнти оператора не можуть зайти у застосунок.

Скріншот із застосунку Київстар джерело: еп Скріншот із застосунку Київстар джерело: еп

Проблеми почалися у четвер близько 9 ранку. Гаряча лінія підтримки Київстар перевантажена, клієнтів просять зателефонувати пізніше.

ЕП звернулася до оператора за коментарем.

Оновлено 10:40. Користувачі повідомляють, що зв'язок почав відновлюватися. Також відновив роботу сайт Київстару. Водночас досі не працює застосунок і неможливо перевірити баланс.

Коментар "Київстару": У компанії повідомили, що про збій знають – він торкнувся лише передплачених тарифних планів, натомість у "контрактних" абонентів послуги працюють у звичному режимі.

"Компанія приносить вибачення за тимчасові складнощі. Наші спеціалісти вже працюють над їх усуненням і станом на 10.30 проблему вже частково вирішено. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіси", – повідомили у компанії.

Київстар перепрошує за складнощі та додав, що для абонентів, які з ними зіштовхнулися, передбачено компенсації.

Нагадуємо:

"Київстар" - один з найбільших оператоірів мобільного зв'язку в Україні.

Акціонер "Київстару" - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в "Альфа-груп" російського бізнесмена Михайла Фрідмана і партнерів - їй належить 47,9% акцій.

Дана Гордійчук, ЕП