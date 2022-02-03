Світові ціни на олію встановили новий максимум

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Ціни на продовольство у світі зросли на 1,1% у січні внаслідок рекордних котирувань рослинної олії.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 135,7 пункту в січні 2021 року, що на 1,1% перевищує рівень грудня.

Ціни на рослинну олію у січні зросли на 4,2% проти минулого місяця до максимуму за весь час. Передусім подорожчання спричинене обмеженням робочої сили, погодними умовами та зростанням цін на нафту.

Усе це обмежило поставки на світовому ринку. Зокрема, це вплинуло на котирування соняшникової олії, які підкріплені активним світовим попитом.

Ціни на молочні продукти показали п’ятий місяць поспіль збільшення на 2,4%, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко. При цьому пропозиція, зокрема від виробників західної Європи, впала.

Індекс цін на зерно зріс лише на 0,1% проти грудня. Зросли експортні ціни на кукурудзу та рис (+3,8% та +3,!% відповідно), натомість ціни на пшеницю впали на 3,1%.

Дещо зросли ціни на м’ясну продукцію, передусім – м’ясо великої рогатої худоби. Цукор подешевшав на 3,1% у порівнянні з груднем завдяки поліпшеним прогнозам у найбільших країнах-експортерах та ослабленню цін на етанол.

ФАО також прогнозує світове виробництво зернових на рівні рекордних 2,8 млрд тонн цьогоріч (+0,8% до минулого року).

Нагадуємо:

За підсумками 2021 року ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року та на 27,2% перевищила показник 2020 року.

Економічна правда