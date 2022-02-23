Новини 23 лютого: місія МВФ, рекордний обвал українських активів та санкції на ПП2

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Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи

Про податки. Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму", що передбачає зниження податкового навантаження на бізнес і зниження ПДВ на бензин та дизельне паливо. ВІДЕО

Про війну. Верховна Рада ухвалила закон, яким 23 млрд грн спрямовується за напрямками оборони та безпеки України

Про фінанси. Українські єврооблігації обвалилися до найнижчих рівнів з 2015 року, а нерезиденти скоротили портфель українських держоблігацій на 1 млрд грн через російську кризу

Про санкції. Сполучені Штати запроваджують санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР"

Ексклюзиви ЕП

Пристебніться, ми падаємо: як світова економіка реагує на загрозу російського вторгнення

Подальше загострення ситуації на Донбасі може звести нанівець намагання відновити світову економіку після коронакризи. Як агресія РФ впливає на міжнародні ринки?

Екс-заступник голови Центрального банку РФ: Можна і Фінляндію окупувати, але Європа все одно буде купувати російський газ

Що відбувається з російською економікою, який у неї запас міцності, скільки росіяни платять за військові авантюри Путіна та які санкції можуть бути неприємними для РФ.