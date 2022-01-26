ФРС імовірно відтермінує підвищення ставки до березня – ЗМІ

Федрезерв США найімовірніше утримається від підвищення ставки на засіданні 25-26 січня на користь такого кроку у березні.

Про це повідомляє Wall Street Journal, Reuters.

Ринок очікує, що посадовці в результаті дводенного засідання сигналізують підвищення облікової ставки на наступних зборах у березні. При цьому наразі ставки можуть залишитися на майже нульовому рівні.

ФРС також ймовірно затвердить останній раунд викупу активів та поновить дискусії щодо того, як і коли зупиняти розширення свого портфеля цінних паперів на 9 трильйонів доларів.

Раніше Голова ФРС заявляв, що програма викупу активів може бути завершена до середини 2022 року.

Федрезерв знизив процентні ставки майже до нуля в березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу зруйнувала світову торгівлю. На такому рівні ставку планували утримувати, поки прогнозована інфляція не перевищить 2% і поки ринок праці до рівнів максимальної зайнятості.

Водночас інфляція зросла до 7% за підсумками 2021 року, що чинить тиск на регулятора щодо підвищення ставок вже зараз. Водночас рівень інфляції може вплинути на кількість підвищень ставки у 2022 році.

Якщо раніше посадовці ФРС очікували до 3-х підвищень ставки, то наразі більшість прогнозують щонайменше 4 таких рішення.

Читайте більше у статті Ярослава Вінокурова: Друкарський верстат зробив свою справу, США планують згортати антикризові заходи. До чого готуватися світу та Україні?

Нагадуємо:

Споживчі ціни у США зросли за 2021 рік на 7% – найбільше з 1982 року, передусім внаслідок цін на енергоносії та транспорт.

Федеральна резервна система США оголосила про початок згортання антикризової програми викупу активів.

Підвищення ставок провідними центробанками зменшує "апетит" інвесторів до ризику. Як наслідок, інвестиції у країни, що розвиваються (до яких відноситься і Україна), стануть дорожчими, адже дохідність за державними запозиченнями розраховується як ставка за казначейськими зобов'язаннями США "плюс" премія за ризик.

Економічна правда