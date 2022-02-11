Інфляція у США прискорилась до 40-річного рекорду

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Інфляція у США у січні прискорилась до 7,5% у річному вимірі, досягнувши нового 40-річного максимуму.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані міністерства праці.

Минулого разу зростання цін досягло рекордного рівня із 1982 року у грудні, коли інфляція сягнула 7%.

Зазначається, що значний вплив на показник інфляції мав ріст цін на авто, меблі та побутову техніку, а також на інші товари тривалого користування.

При цьому, прискорення інфляції викликане дисбалансом попиту та пропозиції на тлі пандемії.

Як зазначає видання, більшість економістів очікують, що ріст цін ослабне в міру адаптації бізнесу та нормалізації попиту.

Водночас, додає газета, неясно, коли проблеми із поставками достатньо ослабнуть для того, щоб знизився тиск на ціни.

Також видання відзначає подорожчання м'яса, яєць і цитрусових, а також - ознаки послаблення зростання цін на енергоносії.

Після виходу даних про інфляцію американські фондові індекси впали, зазначає WSJ.

Індекс S&P 500 на початку торгів втрачав 1,2%, індекс Nasdaq Composite - 1,75%, промисловий індекс Dow Jones Industrial Average знижувався на 0,6%.

А прибутковість 10-річних казначейських облігацій на короткий час перевищила 2% уперше за 2,5 роки. На піку вона сягала 2,001%, але потім повернулася до показника 1,986%.

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Економічна правда