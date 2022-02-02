Новини 2 лютого: ковідна тисяча для підлітків, вільна торгівля з Туреччиною, УЗ 

Про ковідну тисячу. Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Про вільну торгівлю з Туреччиною. Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Про УЗ. Наглядова рада Укрзалізниці обрала головою Хафера Гепарда, а його заступником – Сергія Лещенка.

Про ДПЗКУ. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд є гарантом за кредитом Державної продовольчо-зернової корпорації перед китайським Ексімбанком - за його словами, якщо компанія не платить – спрацьовує суверенна гарантія на черговий платіж.

Про пенсії. За попередніми розрахунками, індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

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"Панікують ті, хто хотів заробити на Україні". Міністр фінансів про вплив військ РФ на стабільність економіки

Загроза масштабної агресії з боку РФ поки що завдає Україні суто фінансової шкоди. Як держава реагує на відплив інвесторів, де братиме кошти на зарплати, пенсії та реалізацію проєктів президента.

Лихварі на мільярди: скільки заробляють власники ломбардів

Аналітична система для перевірки контрагентів YouControl підготувала ренкінг найбільш прибуткових ломбардів і знайшла інформацію про їх власників.