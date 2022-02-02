Вільна торгівля з Туреччиною: які умови схвалив уряд
Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною.
Про це відомо з засідання уряду.
Угоду підпишуть вже цього тижня у ході візиту президенту Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше повідомлялося, що візит заплановано на 3 лютого.
За словами першої віцепрем’єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко, сторонам внаслідок інтенсивним перемовин вдалося вийти на взаємовигідні умови. Вона додала, що це не лише угода про торгівлю, а й угода про взаємні інвестиції і виробничу кооперацію.
Таким чином, Туреччина значно розширює сектори, у яких українські компанії зможуть працювати на постійній основі, а Україна заохочує турецькі підприємства працювати у себе.
Торік товарообіг з країною становив понад 7 млрд дол. З них український експорт сягнув 4,1 млрд доларів, а імпорт – 3,2 млрд доларів. Експорт на 80% складається з металів і зернових, зауважила міністерка.
Водночас, додала вона, Україна працює над розширенням номенклатур та збільшення обсягів експорт товарів, що мають вищий ступінь переробки та більшу додану вартістю.
Основа угоди про ЗВТ полягає в обнуленні мит на 10 337 товарних позиціій, або 95% всіх товарів на експорт. Ще на 1347 будуть існувати товарні квоти або зменшення мит.
Свириденко повідомила, що наразі ми імпортуємо лише десяту частину товарів, а експортуємо – 1100 позицій.
На початок перемовин Туреччина мала мита у розмірі 29% для українських товарів, натомість українські ставки становили 5%. Донині, зауважила міністерка, на деяку українську аграрну продукцію діють турецькі ставки у понад 200%.
У Мінекономіки показали, що в угоді було досягнуто компроміси щодо ввезення:
- Металобрухту: Україна може зберегти мито, але Туреччина лише частково відкриває ринок;
- Зернові та олійні: угода не поширюється на них де-юре, водночас ставка мита для зерна становила і де-факто становитиме 0%.
- Мита: гарантії Туреччини не застосовувати додаткові мита та не розмежовувати товари на внутрішній ринок та реекспорт;
- Транспорт: зняття обмежень для українських перевізників;
- Послуги: Туреччина гарантує доступ українських компаній до ринку послуг та їхню недискримінацію.
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