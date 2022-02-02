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Вільна торгівля з Туреччиною: які умови схвалив уряд

Середа, 2 лютого 2022, 14:14
 
getty images

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

Про це відомо з засідання уряду.

Угоду підпишуть вже цього тижня у ході візиту президенту Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Раніше повідомлялося, що візит заплановано на 3 лютого.

За словами першої віцепрем’єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко, сторонам внаслідок інтенсивним перемовин вдалося вийти на взаємовигідні умови. Вона додала, що це не лише угода про торгівлю, а й угода про взаємні інвестиції і виробничу кооперацію.

Таким чином, Туреччина значно розширює сектори, у яких українські компанії зможуть працювати на постійній основі, а Україна заохочує турецькі підприємства працювати у себе. 

Торік товарообіг з країною становив понад 7 млрд дол. З них український експорт сягнув 4,1 млрд доларів, а імпорт – 3,2 млрд доларів. Експорт на 80% складається з металів і зернових, зауважила міністерка.

Водночас, додала вона, Україна працює над розширенням номенклатур та збільшення обсягів експорт товарів, що мають вищий ступінь переробки та більшу додану вартістю.

Основа угоди про ЗВТ полягає в обнуленні мит на 10 337 товарних позиціій, або 95% всіх товарів на експорт. Ще на 1347 будуть існувати товарні квоти або зменшення мит.

Свириденко повідомила, що наразі ми імпортуємо лише десяту частину товарів, а експортуємо – 1100 позицій. 

На початок перемовин Туреччина мала мита у розмірі 29% для українських товарів, натомість українські ставки становили 5%. Донині, зауважила міністерка, на деяку українську аграрну продукцію діють турецькі ставки у понад 200%.

У Мінекономіки показали, що в угоді було досягнуто компроміси щодо ввезення: 

  • Металобрухту: Україна може зберегти мито, але Туреччина лише частково відкриває ринок;
  • Зернові та олійні: угода не поширюється на них де-юре, водночас ставка мита для зерна становила і де-факто становитиме 0%. 
  • Мита: гарантії Туреччини не застосовувати додаткові мита та не розмежовувати товари на внутрішній ринок та реекспорт;
  • Транспорт: зняття обмежень для українських перевізників;
  • Послуги: Туреччина гарантує доступ українських компаній до ринку послуг та їхню недискримінацію.

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Туреччина торгівля

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