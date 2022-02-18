Новини 18 лютого: відкати на дорогах, транш від МВФ, Дія.City

Про відкати на дорогах. Корупційна складова під час будівельних та ремонтних робіт на автомобільних дорогах в Україні становить до 30%, заявив колишній "дорожній король" Амік Амірханян.

Про транш від МВФ. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що МВФ може виділити Україїні транш на 700 млн доларів за результатами перегляду програми stand-by - місію Фонду очікують найближчим часом.

Про Дія.City. Для отримання резидентства у спеціальному правовому режимі Дія.City подали заявки вже 88 компаній, 68 компаній вже погодили.

Про ПДВ на продукти харчування. Україна може запровадити знижену ставку податку на додану вартість на окремі категорії продуктів харчування.

Про євробонди. Міністерству фінансів вдалося на лютий викупити 20% ВВП-варантів України, а також скоротити виплати за євробондами у вересні на 100 млн доларів.

Ексклюзив ЕП:

Колишній "дорожній король" Амірханян: про відкати у "Великому будівництві" та вихід на Зеленського через Comedy club

В інтерв'ю Амірханян розповідає про тіньову економіку ключового іміджевого проєкту президента, відкати на "Великому будівництві" та роль у цьому процесі оточення Володимира Зеленського. (рос)