Мінфін зменшив виплати за євробондами у вересні на 100 мільйонів доларів

Міністерству фінансів вдалося на лютий викупити 20% ВВП-варантів України, а також скоротити виплати за євробондами у вересні на 100 млн доларів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду.

Він розповів, що премія за ризик українських єврооблігацій перевищує 1000 базисних пунктів внаслідок геополітичної ситуації. Крім того, від початку 2022 року ситуація у світі не дозволила жодному суверенному емітенту з аналогічним Україні кредитним рейтингом вийти із запозиченнями капіталу на міжнародні ринки.

Мінфін скористався ситуацією та вчасно, з кінця минулого року, почав операції з державним боргом. Таким чином уряд викупив вже 20% ВВП-варантів України та частину євробондів із погашенням у вересні 2022 року.

"Завдяки цьому виплати з погашення євробондів будуть на 100 млн доларів менше і становитимуть 912 млн доларів у версені", – зазначив Марченко. "Суттєво нижче, ніж становили платежі торік".

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