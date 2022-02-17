Венедіктова пояснила обшуки у "Метінвесті" та "АрселорМіттал Кривий Ріг"

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Обшуки на підприємствах "Метінвест" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" повʼязані з питаннями сплати податків, та, можливо, з екологією.

Про це заявила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв’ю Forbes.

Справа проти "АрселорМіттал Кривий Ріг" ведеться більше двох років, існують й інші провадження. Деяким співробітникам компанії, повʼязаним з ухиленням від сплати податків, вже повідомили про підозри, каже Венедіктова.

"Метінвест" – це зовсім нова справа, тут рано про щось говорити. Побачимо, на що вийде слідство. Не люблю вдаватися в деталі, коли слідство ще не закінчене і справу не передано до суду", – додала генпрокурорка.

"Це не тиск на бізнес, а історія кримінальної юстиції та справедливої сплати податків. "АрселорМіттал Кривий Ріг" комунікує з нашим департаментом із захисту інвестицій. Коли закон на стороні компаній, вони можуть відстоювати свою позицію – і отримують від нас захист", – сказала Венедіктова.

Нагадуємо:

5 січня Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокували рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.

Згодом в ОГП а прокоментували арешт рахунків "АрселорМіттала" на 2,24 млрд грн – такою є сума збитків від можливого ухилення від податків, яке інкримінують компанії.

Згодом суд розблокував рахунок "АрселорМіттал Кривий Ріг" для сплати податків та виплати зарплати, на який раніше було накладено арешт у справі про ухилення від податків.

17 листопада за місцем проживання фіндиректора криворізького "АрселорМіттала" провели обшуки, його підозрюють у справі ухилення компанії від податків на 2,2 млрд грн.

Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вручили підозру – його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).