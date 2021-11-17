Топменеджеру "АрселорМіттала" вручили підозру через ухилення від податків

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За місцем проживання фіндиректора криворізького "АрселорМіттала" 17 листопада провели обшуки, його підозрюють ухилення компанії від податків на 2,2 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії, Офіс генпрокурора, СБУ.

Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вручили підозру. А саме, його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).

У компанії заявили, що у домівці посадовця також провели обшуки СБУ, не виявивши нічого інкримінуючого.

За даними слідства, з травня 2017 року по квітень 2019 року він вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо нарахування плати за користування надрами. Це стосувалося "Валявкинського" та "Новокриворізького" родовищ залізних руд.

Також в порушення вимог податкового законодавства з грудня 2014 по березень 2019 року він умисно ухилився від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на суму понад 2,2 млрд грн.

За словами компанії, справа залишається незакритою з жовтня 2020 року. "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив, що "оскаржив необґрунтовані звинувачення, які стали підставою для цієї кримінальної справи".

У компанії додали, що після розгляду справи Дніпропетровським окружним судом, 4 листопада 2021 року було ухвалено рішення зняти з неї всі звинувачення.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.

Довідка. "АрселорМіттал Кривий Ріг" належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу. У 2005 році компанія приватизувала українську "Криворіжсталь". Основна діяльність зосереджена на металургії та гірничодобувній промисловості. Підприємство є другим найбільшим забрудником довкілля у 2020 році за даними Міндовкілля.

Нагадуємо:

Співробітники СБУ вже проводили обшуки на підприємстві на початку 2021 року, 8 лютого. Це пов’язано з можливим ухилянням від сплати податків і заниженні рентних платежів в 2015-2019 рр. Компанія відкидає звинувачення, називаючи підхід регуляторів до бізнесу "очевидно вибірковим".

Економічна правда