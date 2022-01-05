Офіс генпрокурора заблокував рахунки "АрселорМіттал"

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Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Представники Офісу генпрокурора звернулися до українських банків з вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства.

Спір стосується підходу до розрахунку ренти.

"4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію "АрселорМіттал Кривий Ріг" і відхилив цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді", – йдеться у повідомленні.

Наразі цивільний процес проти "АрселорМіттал Кривий Ріг" не ведеться, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії, додали в компанії.

Економічна правда