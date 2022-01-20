"АрселорМітталу" розблокували рахунок для виплати зарплат

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Суд розблокував рахунок "АрселорМіттал Кривий Ріг" для сплати податків та виплати зарплати, на який раніше було накладено арешт у справі про ухилення від податків.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

Повідомляється, що Шевченківський суд м. Київ скасував заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Раніше в "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляли, що арешт рахунку ставить під загрозу виплату заробітної плати працівникам. У компанії стверджують, що тепер зможуть виплатити співробітникам аванси та сплатити податки за грудень і четвертий квартал 2021 року.

Решта раніше арештованих рахунків "АрселорМіттал Кривий Ріг" залишаються заблокованими, додали в компанії.

Там зазначили, що для захисту своїх інтересів звернулися до суду, а про арешт рахунків повідомили уряду Люксембургу, Німеччини, США, а також Офіс бізнес-омбудсмена і агентство UkraineInvest в Україні.

Нагадуємо:

5 січня Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокували рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.

Згодом в ОГП а прокоментували арешт рахунків "АрселорМіттала" на 2,24 млрд грн – такою є сума збитків від можливого ухилення від податків, яке інкримінують компанії.

17 листопада за місцем проживання фіндиректора криворізького "АрселорМіттала" провели обшуки, його підозрюють у справі ухилення компанії від податків на 2,2 млрд грн.

Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вручили підозру – його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).

Економічна правда