Новини вихідних: проблема авіаперевезень, рекордна ціна на нафту

Про санкції. США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи SWIFT.

Про нафту. Ціни на нафту марки Brent зросли на 3%, перевищивши 95 доларів за барель, досягнувши таким чином максимумів з 1 жовтня 2014 року.

Про авіаперевезення. Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України.

Міжнародні страхові компанії, які займаються страхуванням авіаперевезень, з понеділка, 14 лютого, припиняють страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій – відтак авіакомпанії вимушені припинити польоти.

Про паливо. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має план на випадок припинення постачання палива з Білорусі.

Підсумки новин тижня у нашому відео: