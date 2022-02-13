У морі шукають шлях, аби уникнути блокади портів Одеської затоки

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Держгідрографія проводить заміри у Чорному морі, аби перевірити рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині через обмеження навігації Росією.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Завдяки промірам глибин потрібно уточнити характер та структуру рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.

"Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", – зазначили у Мінінфрастурктури.

Роботи будуть виконуватись до 14 лютого включно – тобто до першого дня, коли почнуть діяти обмеження простору моря Росією.

Внаслідок військових навчань РФ, суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань та південно-східним краєм Дністровської банки.

На національних морських навігаційних картах України у цьому районі вказано глибини близько 15-22 метрів, їх вимірювали у 2017 році.

Водночас суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів.

Результати робіт відразу оголосять у прибережних попередженнях.

Нагадуємо:

З 14 лютого і до кінця 19 лютого Російська Федерація проводить там військові навчання. Як наслідок, прохід суден до українських портів у Чорному морі буде заблоковано.

Раніше керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомляв, що 95% українського експорту морем проходить саме через Чорне море. Загалом морський експорт становить половину в загальній структурі українського експорту.

Економічні втрати місячної блокади української портів можуть становити від 25 до 170 мільйонів доларів на день.

Посольство США назвало економічною війною проти України блокаду РФ під приводом нібито навчань.