Нафта подорожчала до 7-річного максимуму
Субота, 12 лютого 2022, 12:33 -
Ціни на нафту марки Brent зросли на 3%, перевищивши 95 доларів за барель, досягнувши таким чином максимумів з 1 жовтня 2014 року.
Про це пише Reuters.
Видання повідомляє, що це пов'язано з можливим вторгненням РФ в Україну та посиленням побоювань щодо дефіциту світових запасів нафти.
Нагадуємо:
11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів.
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