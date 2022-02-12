США і ЄС не відключатимуть Росію від SWIFT – ЗМІ

США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи SWIFT.

Джерело: Reuters із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Три джерела, знайомі з перебігом переговорів, заявили, що повна заборона доступу Росії до системи фінансових операцій SWIFT активно не розглядалася після заперечень з боку європейських країн.

За словами одного з джерел, санкції проти великих російських банків все одно матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор та економіку.

"Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які б дійсно вдарили по росіянах, при цьому враховуючи побічні збитки для тих, хто їх запроваджує, і визнаючи, що санкції сильно вдарять по Європі", - сказало джерело.

За словами трьох джерел, санкції будуть спрямовані проти російських олігархів, а також включатимуть контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів.

За словами американських та європейських чиновників, США та європейські союзники зосередилися на санкціях, які будуть запроваджені у разі фізичного вторгнення Росії в Україну. Їм потрібно буде додатково координувати будь-яку відповідь на санкції, крім повного військового вторгнення, наприклад масштабної кібератаки.

Один з американських чиновників повідомив, що серед російських банків, проти яких будуть запроваджені розширені санкції, можуть бути державні ВТБ і Сбербанк, які є найбільшими фінансовими установами Росії.

Нагадуємо:

Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.