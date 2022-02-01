Новини 1 лютого: 1,2 мільярда євро від ЄС, обшуки у Коболева

Про макрофін від ЄС. Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.

Про імпорт газу. Вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну.

Про обшуки у Коболева. Державне бюро розслідувань провело обшуки у ексголови Нафтогазу Андрія Коболєва та в офісі Укртрансгазу у справі щодо відчуження газу на 2,2 млрд грн у 2020 році.

Про зовнішні запозичення. Київ веде діалог з урядом США про можливість отримання кредитних гарантій для здійснення більш дешевих зовнішніх запозичень.

Про газ. Російський "Газпром" збільшив прокачування газу українським коридором - ціна газу в Європі впала нижче 900 доларів за тисячу кубів.

Ексклюзив ЕП

В очікуванні танкерів. Чи врятує американський газ ЄС та Україну від кризи?

Чи може американський скраплений газ витіснити "Газпром" з європейського ринку та як Україна може стати його споживачем без власної інфраструктури.