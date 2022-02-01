Єврокомісія підтримала виділення Україні 1,2 мільярда євро: умови
Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.
Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у Twitter, повідомлення Єврокомісії.
У вівторок, 1 лютого, Єврокомісія офіційно погодила виділення Україні макрофінансової допомоги у 1,2 млрд євро на тлі можливої ескалації з боку РФ.
"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 млрд євро – на додаток до 5,6 млрд євро, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", – повідомили у ЄК.
🇺🇦🇪🇺 Ukraine is a priority partner for the European Union.— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 1, 2022
We have just adopted a proposal for new macro-financial assistance for Ukraine of up to €1.2 billion – on top of €5.6 billion already provided under five previous programmes.#EUsolidarity
Перший транш у 600 млн євро Україна отримає майже безумовно: щойно Рада Європи та Європарламент погодять відповідне рішення, а ЄС та Україна домовлять щодо структурних реформ у Меморандумі про взаєморозуміння
Для того, аби отримати другий транш, Україні доведеться попрацювати. Як і протягом попередніх програм допомог від ЄС, нова буде пов’язана зі співпрацею України та Міжнародного валютного фонду.
Наступні 600 млн євро Україна отримає лише у разі виконання погоджених з ЄС структурних маяків, а також – за умови виконання домовленостей з МВФ.
Нагадуємо:
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. Крім того, у ЄС готують нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Його метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.
У листопаді Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів. Попередньо погодження МВФ розблокувало також другий транш від Євросоюзу обсягом 600 млн доларів.
Економічна правда
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