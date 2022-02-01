Єврокомісія підтримала виділення Україні 1,2 мільярда євро: умови

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн getty images

Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у Twitter, повідомлення Єврокомісії.

У вівторок, 1 лютого, Єврокомісія офіційно погодила виділення Україні макрофінансової допомоги у 1,2 млрд євро на тлі можливої ескалації з боку РФ.

"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 млрд євро – на додаток до 5,6 млрд євро, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", – повідомили у ЄК.

🇺🇦🇪🇺 Ukraine is a priority partner for the European Union.



We have just adopted a proposal for new macro-financial assistance for Ukraine of up to €1.2 billion – on top of €5.6 billion already provided under five previous programmes.#EUsolidarity — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 1, 2022

Перший транш у 600 млн євро Україна отримає майже безумовно: щойно Рада Європи та Європарламент погодять відповідне рішення, а ЄС та Україна домовлять щодо структурних реформ у Меморандумі про взаєморозуміння

Для того, аби отримати другий транш, Україні доведеться попрацювати. Як і протягом попередніх програм допомог від ЄС, нова буде пов’язана зі співпрацею України та Міжнародного валютного фонду.

Наступні 600 млн євро Україна отримає лише у разі виконання погоджених з ЄС структурних маяків, а також – за умови виконання домовленостей з МВФ.

Нагадуємо:

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. Крім того, у ЄС готують нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Його метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.

У листопаді Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів. Попередньо погодження МВФ розблокувало також другий транш від Євросоюзу обсягом 600 млн доларів.

Економічна правда



