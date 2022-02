Єврокомісія підтримала виділення Україні 1,2 мільярда євро: умови

Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози.

Про це повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у Twitter, повідомлення Єврокомісії.

У вівторок, 1 лютого, Єврокомісія офіційно погодила виділення Україні макрофінансової допомоги у 1,2 млрд євро на тлі можливої ескалації з боку РФ.

"Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 млрд євро – на додаток до 5,6 млрд євро, які вже були надані в рамках п’яти попередніх програм", – повідомили у ЄК.

🇺🇦🇪🇺 Ukraine is a priority partner for the European Union.



We have just adopted a proposal for new macro-financial assistance for Ukraine of up to €1.2 billion – on top of €5.6 billion already provided under five previous programmes.#EUsolidarity