"У пріоритеті США": Україна обговорює зі Штатами надання гарантій

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Київ веде діалог з урядом США про можливість отримання кредитних гарантій для здійснення більш дешевих зовнішніх запозичень.

Про це в інтерв'ю Економічній правді повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Поки що це у форматі дискусій та діалогу. Зазначається, що така можливість для України може бути, але поки що рішення про це не прийнято", — зауважив він.

За словами Марченка, адміністрація президента США Джо Байдена більш схильна говорити про можливість надання Україні кредитних гарантій, аніж адміністрація Дональда Трампа.

"Я хочу, щоб ми зафіксували: якщо США будуть готові застосувати механізм гарантій знову, то Україна у них у топ-пріоритеті. З 2016 року такий інструмент Урядом США не використовувався", — додав Марченко.

Водночас міністр фінансів відмовився уточнити, на яку саме суму США можуть надати кредитні гарантії Україні. Він лише зауважив: "Не важлива сума, важливий сигнал. Для того, щоб всі гарячі голови зрозуміли, що в України немає ніяких катастрофічних проблем, достатньо сигналів".

Повний текст інтерв'ю Сергія Марченка читайте незабаром на Економічній правді.

Нагадуємо:

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У середу, 19 січня, котирування українських облігацій зовнішньої держпозики відновили зростання після декількох днів значного падіння. Котирування зросли за усіма випусками українських єврооблігацій та ВВП-варантів. Найкращі показники спостерігаються у "довгих" паперів.

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, проте майже не зміг залучити гривневих позик. З усієї суми доларових облігацій було продано на 4 млрд грн в еквіваленті.

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Ярослав Вінокуров, ЕП