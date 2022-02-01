Гривня на закритті міжбанку ослабла

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1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,41 – 28,43 гривні;

Євро – 31,99 – 32,02 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,20 – 28,49 гривні. Євро купують за 31,65 гривні, продають за 32,03 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,21 – 28,35 гривні, євро – 31,75 – 31,91 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 32 копійку, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,46 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Українські активи знижувались у вартості від початку року на тлі загрози ескалації з боку РФ. Наприкінці минулого тижня гривня почала відновлюватися після значного падіння, відновлювалася також вартість українських євробондів.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда