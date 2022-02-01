Курс валют на 1 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 28,31 – 28,33 гривні;
Євро – 31,86 – 31,88 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,44 гривні. Євро купують за 31,53 гривні, продають за 31,97 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,15 – 28,27 гривні, євро – 31,54 – 31,80 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 32 копійку, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,46 гривні.
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.
Українські активи знижувались у вартості від початку року на тлі загрози ескалації з боку РФ. Наприкінці минулого тижня гривня почала відновлюватися після значного падіння, відновлювалася також вартість українських євробондів.
Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.
Економічна правда
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