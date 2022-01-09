Новини вихідних: інновації на СES 2022, Мінсоц заохочує безробітних робити бізнес

Про ФОПів. Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

Про підприємництво. Міністерство соціальної політики запустило нову бюджетну програму "Рука допомоги", з 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені зможуть отримати фінансову допомогу від держави для започаткування власного бізнесу.

Про МВФ. Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев передбачив, що наступний червневий транш МВФ Україна може отримати вчасно.

Про газ. Нідерланди збільшили графік видобутку газу на газовому гіганті Гронінген, який поетапно закривається, через дефіцит газу в Європі і затримки будівництва інфраструктурних об'єктів.

Про інновації. Що цікавого показали на виставці СES 2022, яка відбулася з 5 по 8 січня 2022 року.