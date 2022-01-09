Стіл-комп'ютер, автомобіль-хамелеон, гаджет для фарбування волосся: найцікавіше з виставки СES

4K-телевізор на квантових точках

Sony анонсувала 55- і 65-дюймову флагманську модель Bravia XR A95K телевізора з OLED-дисплеєм на квантових точках - з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 120 Гц. Вартість продукту поки що невідома, але випустити у продаж його планують у 2022 році.

Завдяки квантовим технологіям екран краще передає кольори, має розширені кути огляду і транслює зображення "на 200% яскравіше, ніж стандартні телевізори".

А "розумний" процесор Cognitive Processor XR змінює глибину зображення в залежності від того, на якій точці сфокусований погляд глядачів. А також підтримує автоматичне калібрування HDR при підключенні консолі PlayStation 5.

Sony

Бокс у VR

Liteboxer VR працює з Oculus Quest 2. Компанія, яка продає фізичну подушку, з якою ви можете боксувати вдома представляє VR-версію. Ви боксуєте з віртуальним майданчиком перед собою і вам потрібно набирати певні окуляри з правильним інтервалом, щоб набрати більше очок.

Є також тренер, який допоможе вам підтримувати форму та ліцензійна поп-музика. Програма коштує 19 доларів на місяць, але є семиденна безкоштовна пробна версія.

LITEBOXER

Фарбування волосся в домашніх умовах

Компанія L’Oreal представила пристрій Colorsonic, з яким можна фарбувати волосся у домашніх умовах. За заявою компанії, ColorSonic може змішувати фарби та наносити їх на волосся поступово. Ціна поки що невідома, а сам гаджет очікується за рік.

L’Oreal

Автомобіль-хамелеон BMW

Німецький виробник BMW показав проект електричного кросовера iX Flow із кузовом, колір якого можна змінити одним натисканням кнопки. Змінити забарвлення машини з чорного на білий або сірий допомагають технології електронного чорнила E Ink. На них працюють кишенькові цифрові "читалки" такі як у PocketBook.

Як вважають у компанії, у майбутньому функція позбавить автомобілістів необхідності витрачати гроші і час на перефарбування кузова в сервісі, а також дозволить скоротити споживання енергії влітку.

Наприклад, замість того щоб постійно включати кондиціонер у спекотний час у темній машині, можна змінити колір транспорту на білий – він краще відбиває сонячне проміння.

Стіл-комп'ютер від Razer

Розробник ігрового обладнання Razer показав концепцію Project Sophia – геймерський стіл із вбудованим ПК, великим OLED-екраном на 65 або 77 дюймів та підсвічуванням.

Стільниця складатиметься з 13 електронних модулів на магнітах, які користувач зможе розташувати на свій розсуд за лічені секунди.

Серед них датчик температури процесора, значки для швидкого запуску програм, чат, календарі.

Інформації про старт продажу поки що немає.

Razer

Величезний гнучкий OLED-екраном у ноутбуці від ASUS

Компанія ASUS представила Zenbook 17 та 14 Fold OLED. У "розгорнутому" вигляді пристрій можна використовувати як планшет, повернувши його в горизонтальне положення і підключивши до нього бездротову клавіатуру - як комп'ютер.

Zenbook 14 OLED із символами з азбуки Морзе.Обидві отримали 14-дюймові OLED-панелі із співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення 90 Гц.

Zenbook 17 Fold зі згинальним екраном, веб-камерою, автокорекцією кольору та чотирма динаміками з підтримкою Dolby Atmos. Його можна використовувати як планшет, запустивши віртуальну клавіатуру, або як монітор - підключивши Bluetooth-версію, що приєднується. У планшетному вигляді діагональ дисплея становить 17,3 дюйма, а в зігнутому - 12,5 дюймів.

Усі три моделі обіцяють випустити у другому кварталі 2022 року.