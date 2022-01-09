Нідерланди збільшили норму видобутку газу на проблемному підприємстві

Нідерланди збільшили графік видобутку газу на газовому гіганті Гронінген, який поетапно закривається, через дефіцит газу в Європі і затримки будівництва інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє уряд королівства, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше передбачалося, що в поточному газовому році (з жовтня 2021 року до вересня 2022 року) видобуток на Гронінгені становитиме 3,9 млрд м куб.м за звичайних погодних умов і 7,5 млрд куб. м для року з холодною зимою. Тепер потреба в газі родовища оцінюється в 7,6 млрд кубометрів для року з середніми значеннями температури повітря.

До 1 квітня кабінет міністрів визначить остаточно, скільки газу має надійти з Гронінгенського родовища в цьому газовому році.

Зазначається, що Нідерланди через шквал сейсмічної активності поетапно зупиняють родовище Гронінген. А оскільки його газ має специфічний, низькокалорійний склад до нього додають азот. У Зюйдбруку будується азотна установка, але терміни будівництва затягнулися через спалах коронавірусу.

Якщо згідно з попереднім планом зупинити видобуток на родовищі планувалося з квітня 2022 року, то тепер, за оцінкою Національного газотранспортного оператора Gasunie Transport Services, видобуток може бути припинений не раніше третього кварталу 2023 року.

"Головна причина продовження роботи родовища - затримка введення азотної станції в Зюйдбруку. Це означає, що буде не вистачати розведеного висококалорійного газу для поточних поставок споживачам і заповнення розведеним газом підземних сховищ

Друга причина пов'язана зі збільшенням попиту на газ з боку Німеччини - ФРН запросила додаткове постачання 1,1 млрд куб. м газу Гронінгена для покриття своїх потреб. Заходи з енергозбереження в Німеччині виявилися менш ефективними, ніж очікувалося", - передає видання повідомлення уряду.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі почали різко зростати восени цього року. 21 грудня ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах побила історичний рекорд і досягла 2194 дол. за 1 тис. куб. м.

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський Союз піти на поступки у питаннях енергетичної безпеки.