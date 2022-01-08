Голова фінкомітету передбачає, що наступний транш МВФ Україна може отримати вчасно

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Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев передбачив, що наступний червневий транш МВФ Україна може отримати вчасно.

Про це він заявив на Еспресо.TV.

За його словами, Україна має всі шанси виконати усі структурні маяки та отримати останній транш Міжнародного валютного фонду за чинною програмою у червні. "Я передбачаю, що наступний червневий транш ми отримаємо, можливо, своєчасно", – сказав він.

Він додав, що оскільки Україна "пройшла роки пікових виплат за держборгом" у 2020 та 2021, є можливість задуматись про перехід на фінансування держбюджету без підтримки МВФ.

"Хотілося б все ж розглянути можливість і провести дискусію про нову програму, а не стрибати в неї з головою. Можливо, і буде можливість до кінця року пройти без МВФ, наступний рік пройти без Фонду, а далі вже дивитися на ситуацію з публічними фінансами", – резюмував Гетманцев.

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