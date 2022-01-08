Штрафы для ФЛП за неприменение кассовых аппаратов могут отсрочить — Гетманцев

Народный депутат, глава налогового комитета Данил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV.

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", - сказал он.

Напоминаем:

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции должен пользоваться кассовыми апаратами.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

Закон об обязательных кассовых аппаратах для ФЛП должен вступить в силу еще 1 января 2021 года. Однако в декабре 2020 года на фоне коронакризиса и протестов ФЛП народные депутаты отсрочили обязательность РРО/ПРРО в год.

В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.

Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция