Штрафы для ФЛП за неприменение кассовых аппаратов могут отсрочить — Гетманцев
Народный депутат, глава налогового комитета Данил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV.
"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля 2022 года", - сказал он.
Напоминаем:
С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.
Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, осуществляет расчетные операции должен пользоваться кассовыми апаратами.
Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.
Закон об обязательных кассовых аппаратах для ФЛП должен вступить в силу еще 1 января 2021 года. Однако в декабре 2020 года на фоне коронакризиса и протестов ФЛП народные депутаты отсрочили обязательность РРО/ПРРО в год.
В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.
Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция
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