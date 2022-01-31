Новини 31 січня: пакети дорожчають, уряд виплачує кредит зернової держкорпорації

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Про пакети. З 1 лютого вартість пластикових пакетів для споживачів становитиме від 2 до 3 гривень за штуку в залежності від їхніх характеристик

Про НБУ. Всупереч рішення більшості членів Комітету з монетарної політики підвищити у січні облікову ставку Нацбанку до 11%, правління підвищило її до 10%

Про кредит. Міністерство фінансів переказало замість Державної продовольчо-зернової корпорації 2,5 млрд грн виплати за кредитом перед китайським Ексімбанком

Про інфляцію. Найбільший у світі суверенний фонд - Norges Bank Investment Management - попередив, що сплеск інфляції стає постійною ознакою глобальної економіки: там не вважають нинішній глобальний ріст цін тимчасовим.

Про смартфони. Світові поставки смартфонів зросли на 4% у річному вимірі та досягли 1,39 млрд одиниць у 2021 році - на ринку лідирувала компанія Samsung (271 млн одиниць).

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Аграрний мільярдер Олег Бахматюк: у мене 2 мільярди доларів кредитів, усі вони прострочені

Чому агрохолдинг "Укрлендфармінг" коштує нуль або навіть мінус, як його власник, на якого в Україні чекає арешт, воює з НАБУ і стримує кредиторів, та на що він сподівається.