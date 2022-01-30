Новини вихідних: Енергоатом вмикає всю потужність, кібератака продовжується

Про газ. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки, оскільки витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

Про Енергоатом. Вперше за всю історію атомної енергетики України "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно.

Про кібератаку. Продовжуються массовані кібератаки, що відбулись 13-14 січня. З офіційних адрес судової влади відбувається розсилка з начебто судовими запитами.

Про бюджет. За результатами 2021 року Державною казначейською службою здійснено бюджетних видатків на суму 1,49 трлн грн, тоді як річний план передбачав витрати в сумі 1,54 трлн грн. Таким чином сума невитрачених коштів дорівнює 53,8 млрд грн.

Про держгарантії. Станом на кінець 2021 року гарантована державою заборгованість перед державними банками становила 30,4 мільярдів, що становило 94,7% від загальної заборгованості перед українськими банками.