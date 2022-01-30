"Енергоатом" вперше запустив всі блоки на АЕС одночасно

Вперше за всю історію атомної енергетики України "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що 30 січня енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі. Триває набір потужності. Це був останній не задіяний в роботі енергоблок.

Нагадуємо:

З грудня 2021 року Компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти.