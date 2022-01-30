Всі розділи
Укр / Рус

"Енергоатом" вперше запустив всі блоки на АЕС одночасно

Неділя, 30 січня 2022, 10:00

Вперше за всю історію атомної енергетики України "Енергоатом" працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що 30 січня енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції підключили до електромережі. Триває набір потужності. Це був останній не задіяний в роботі енергоблок.

Нагадуємо:

З грудня 2021 року Компанія працювала 14-ма енергоблоками з 15-ти.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АЕС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Запорізька АЕС підключила четвертий енергоблок до мережі після аварійної зупинки 27 січня 2022, 13:00
Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі після аварійної зупинки 26 січня 2022, 12:55
"Енергоатом" змушений зупиняти енергоблоки на ремонт 25 січня 2022, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті