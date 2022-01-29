У 2021 недовикористали майже 54 мільярдів бюджетних коштів

За результатами 2021 року Державною казначейською службою здійснено бюджетних видатків на суму 1,49 трлн грн, тоді як річний план передбачав витрати в сумі 1,54 трлн грн. Таким чином сума невитрачених коштів дорівнює 53,8 млрд грн.

Про це свідчать дані ДКСУ.

При цьому є 19 бюджетних програм, на які планували витратити бюджетні кошти, однак за підсумками року використання коштів по них взагалі не здійснювалось. Загальна сума таких програм становить 2,5 млрд грн. Найбільшими серед них є:

Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – 1,17 млрд грн.

Резервний фонд – 420,7 млн грн.

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг – 200 млн грн.

Витрати Аграрного фонду на зберігання, перевезення, переробку та експорт об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду – 181,5 млн грн.

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків – 170,7 млн грн.

Нагадуємо:

За січень-грудень 2021 року загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у розмірі 166,8 млрд грн при розписі на звітний період у сумі 220,9 млрд грн.

Ілля Колдомасов