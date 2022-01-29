Кібератака продовжується: йде розсилка з начебто судовими запитами

Продовжуються массовані кібератаки, що відбулись 13-14 січня. З офіційних адрес судової влади відбувається розсилка з начебто судовими запитами.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що за посиланнями в листі завантажується шкідливе програмне забезпечення (вірус).

"Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри. Можливо скомпрометовані лише окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер.

Нажаль, свіжі зміни до кодексів, проголосовані Верховною Радою, тільки підсилюють роль електронної пошти як офіційного засобу комунікації в судовому процесі — тому подібний вектор атак буде розвиватись і надалі", - зазначили там.

Нагадуємо:

Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською.

У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.

Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. Вони пояснили, що використання чутливих тем з історії польсько-українських стосунків повинно було замаскувати слід російських хакерів.

СБУ розслідує причетність російських спецслужб до кібератаки на Україну.