Новини 24 січня: макрофінансова допомога від ЄС, ситуація на світових ринках

Про фіндопомогу від ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро.

Про ситуацію на світових ринках. Світові ринки 24 січня продовжили падіння минулого тижня, а метали та енергоносії, навпаки, активно зростають – інвестори очікують на рішення ФРС та слідкують за ситуацією в Україні.

Про ціни на газ. Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.

Про "Велике будівництво". Компанія "Автомагістраль-Південь" отримала найбільше фінансування з державного бюджету на ремонт та будівництво доріг в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році.

Про ліки за "ковідну тисячу". Із понеділка вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

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