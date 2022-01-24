Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025 року – Goldman Sachs
Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.
Про це повідомляє Bloomberg.
А саме, санкції проти російського "Північного потоку-2" внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити поставки газу на невизначений період.
Банк як і раніше припускає, що газогін почне роботу у другому кварталі року, проте допускає затримки в процесі затвердження. У такому разі запуск може статися наприкінці року, або пізніше.
Це матиме наслідком цінові стрибки. У Goldman прогнозують, що котирування газу можуть на короткий час повернутися до рекордних рівнів у грудні (тоді ціни перетнули 2200 доларів за тисячу кубів – ЕП), або навіть випередити їх.
Як пояснюють аналітики інвестбанку, у разі ескалації ринок додасть значну премію за ризик до цін на газ на тлі невизначеності щодо поставок блакитного палива до регіону.
Скорочення поставок російського газу, що відбувається з другої половини 2021 року, може поширитися на літні місяці.
"Але оскільки регіон бореться з енергетичною кризою, Європейський Союз навряд чи блокуватиме будь-які потоки газу з Росії", – зазначають у Goldman.
Водночас навіть якщо рівень поставок Газпрому повернеться до нормального влітку, європейський ринок залишатиметься в умовах дисбалансу принаймні до 2025 року. Тобто, поки не запрацює низка проєктів зі зрідження газу, які будуються зараз.
Нагадуємо:
Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.
Федеральне мережеве агентство Німеччини у листопаді тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газогону "Північний потік-2".
Економічна правда
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