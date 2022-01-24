Ціни на газ можуть оновити рекорди, дефіцит буде до 2025 року – Goldman Sachs

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Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.

Про це повідомляє Bloomberg.

А саме, санкції проти російського "Північного потоку-2" внаслідок ескалації військових дій з боку РФ можуть далі обмежити поставки газу на невизначений період.

Банк як і раніше припускає, що газогін почне роботу у другому кварталі року, проте допускає затримки в процесі затвердження. У такому разі запуск може статися наприкінці року, або пізніше.

Це матиме наслідком цінові стрибки. У Goldman прогнозують, що котирування газу можуть на короткий час повернутися до рекордних рівнів у грудні (тоді ціни перетнули 2200 доларів за тисячу кубів – ЕП), або навіть випередити їх.

Як пояснюють аналітики інвестбанку, у разі ескалації ринок додасть значну премію за ризик до цін на газ на тлі невизначеності щодо поставок блакитного палива до регіону.

Скорочення поставок російського газу, що відбувається з другої половини 2021 року, може поширитися на літні місяці.

"Але оскільки регіон бореться з енергетичною кризою, Європейський Союз навряд чи блокуватиме будь-які потоки газу з Росії", – зазначають у Goldman.

Водночас навіть якщо рівень поставок Газпрому повернеться до нормального влітку, європейський ринок залишатиметься в умовах дисбалансу принаймні до 2025 року. Тобто, поки не запрацює низка проєктів зі зрідження газу, які будуються зараз.

Нагадуємо:

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.

Федеральне мережеве агентство Німеччини у листопаді тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газогону "Північний потік-2".

Економічна правда



